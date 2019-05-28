В Японии мужчина с ножом напал на школьников

В Японии неизвестный 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в парке города Кавасаки, недалеко от Токио. В результате нападения пострадали 19 человек. Отмечается, что как минимум два человека не подают признаков жизни, в том числе один ребенок. В настоящий момент раненым оказывается медицинская помощь.

Полиция задержала нападавшего, преступник ранил себя в шею. Его состояния также оценивается как критическое. На месте атаки найдены два ножа.

В январе неизвестный мужчина совершил нападение на начальную школу в Пекине и ранил 20 детей.

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