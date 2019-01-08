Неизвестный мужчина напал на начальную школу и ранил 20 детей

В Китае неизвестный мужчина совершил нападения на одну из начальных школ Пекина. Об этом сообщает South China Morning Post.

Нападение произошло утром во вторник, 8 января. По предварительным данным, пострадали 20 детей. Трое из них получили серьезные ранения, они находятся в тяжелом состоянии, ни угрозы жизни нет.

Подозреваемого в совершении нападения задержали на месте. Чем был вооружен мужчина и каковы были его мотивы пока не сообщается.

В 2016 году в городе Ханьчжун вооруженный ножом мужчина напал на школьников, тогда пострадали девять учеников.

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