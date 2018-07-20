В Германии пассажир устроил резню в автобусе

В городе Любек на севере Германии мужчина устроил резню в пассажирском автобусе, передает Lubecker Nachrichten в пятницу, 20 июля.

Погибших в результате атаки нет. Пострадали 14 человек, из них двое получили тяжелые ранения.

По словам очевидцев, преступник достал из рюкзака нож во время движения автобуса и напал на пассажиров. Одному из пассажиров он воткнул нож в грудь, когда тот уступил женщине место, сообщила одна из свидетелей. Водитель автобуса немедленно остановил машину и открыл все двери, чтобы люди могли выбежать. Он также получил ранения.

Как пишет издание, неподалеку находилась полицейская машина, и сотрудники оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось схватить нападавшего — 30-летнего уроженца Ирана. О его мотивах пока не сообщается, версию теракта также не озвучивали.

В мае в Париже выходец из Чечни напал с ножом на прохожих в центре города. В результате погибли два человека, а преступника ликвидировали сотрудники полиции. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!