Мужчина напал с ножом на прохожих в Париже и убил двух человек

Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре Парижа. В результате два человека погибли и несколько получили ранения, сообщает BBC News.

Напавшего ликвидировал патрульный полицейский. Сначала стражи порядка попытались утихомирить мужчину, но не смогли, и в итоге застрелили его. Очевидцы в панике укрывались в кафе и ресторанах, отмечает телеканал.

Мотив атаки пока неизвестен.

В полиции подтвердили смерть одного человека, передает The Independent.

7 марта мужчина в Вене беспорядочно ранил прохожих ножом, а затем скрылся с места преступления. Ранения получили четыре человека. В октябре прошлого года похожий инцидент произошел в Мюнхене.

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