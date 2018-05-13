ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже. Об этом сообщает французский портал FranceInfo.

Прокурор города Франсуа Моленс заявил, что устроивший резню злоумышленник восхвалял Аллаха. Случившееся предварительно рассматривается как террористический акт.

Вечером в субботу, 12 мая, неизвестный мужчина атаковал ножом прохожих. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция застрелила нападавшего. Его личность пока не установлена.

7 марта мужчина в Вене беспорядочно ранил прохожих ножом, а затем скрылся с места преступления. Ранения получили четыре человека. В октябре прошлого года похожий инцидент произошел в Мюнхене.

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