В Вене неизвестный напал с ножом на прохожих

Полиция Вены задержала мужчину, который напал с ножом на прохожих. Об этом сообщается в Twitter.

Инцидент произошел накануне, 7 марта, в районе известного парка Пратер. Нападавший беспорядочно ранил прохожих, затем скрылся с места преступления. Ранения получили три человека. Позже в полиции сообщили еще об одном нападении, в котором пострадал один человек. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Пока неизвестно, причастен ли задержанный к первой атаке. О мотивах нападавшего также не сообщается. По информации австрийской газеты Heute, вторая поножовщина произошла произошла во время потасовки между двумя афганцами. Издание BNL NEWS пишет, что арестованный — гражданин Афганистана.

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