Бывший ученик напал с ножом на директора школы

Выпускник напал с ножом на директора школы в селе Новоберезовское Забайкальского края, пострадавший в реанимации. Об этом в пятницу, 11 мая, пишет региональное информагентство «Чита.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Заместитель главы администрации села Елена Большакова подтвердила инцидент, произошедший в ночь на 8 мая. «Ночью пришел этот выпускник. Директор вышел с фонариком и прошел вокруг дома, калитку открыл, он (выпускник) вошел и начал его (бить): несколько ножевых ранений нанес. Его (напавшего) сначала забрали, а потом выпустили. Мы теперь его всей деревней боимся», — рассказала она.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что пострадавший находится в стабильно-тяжелом состоянии.

По данным издания, выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор школы, поэтому он и совершил нападение.

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Подозреваемый 18-летний житель села, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он воспитывался в неблагополучной семье, два года назад окончил девять классов этой же школы.

В пресс-службе краевого главка Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.

Село Новоберезовское расположено на северо-востоке Шилкинского района Забайкалья, по данным на 1 января, в нем проживали 411 человек.

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