Студент открыл стрельбу в сибирском колледже и покончил с собой

Студент первого курса Новосибирского колледжа транспортных технологий ранил однокурсника во время занятий и покончил с собой. Об этом в четверг, 10 мая, сообщается на сайте пресс-службы правительства области.

Инцидент произошел в филиале учебного заведения в Барабинске. На место происшествия выехал губернатор региона Андрей Травников. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности пока не уточняются.

«Коммерсантъ Новосибирск» добавляет, что юноша принес в колледж огнестрельное оружие. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Позже ТАСС передал, что пострадали три человека — одного доставили в клинику с огнестрельным ранением, двух других — с переломами. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна.

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