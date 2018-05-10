Раскрыты подробности стрельбы в сибирском колледже

По факту стрельбы в колледже в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Ситуацию под личный контроль взял глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Установлено, что 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, а затем вошел в класс и выстрелил в сокурсника.

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После этого стрелок покончил с собой. «Потерпевший сокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей», — уточнили в СКР.

Стрельба в колледже произошла утром 10 мая. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них получили переломы, выпрыгивая из окон.

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