Установлены мотивы устроившего стрельбу в норвежской мечети

Подозреваемый в нападении на мечеть в Осло признался в содеянном. Об этом сообщает норвежская телерадиокорпорация NRK.

По ее данным, 20-летний норвежец Филип Мансхаус рассказал полиции о мотивах преступления, однако их детали не разглашаются. Также он сообщил следствию важные детали произошедшего. Известно, что его обвиняют в терроризме.

«Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования», — приводит слова прокурора Пола-Фредрика Йорта Краби телерадиокомпания.

Ранее сообщалось, что в доме подозреваемого по делу о стрельбе в мечети обнаружили тело молодой женщины. Отмечалось, что убитая женщина и устроивший стрельбу мужчина были связаны «семейными узами».

10 августа гражданин Норвегии устроил стрельбу в мечети в коммуне Берум. В результате пострадал один человек — он получил легкое ранение. Отмечается, что в момент происшествия в исламском центре находились три человека.

По словам директора мечети Ирфана Муштака, нападавший в бронежилете и шлеме был вооружен двумя ружьями и пистолетом. Он пробил стеклянную дверь и выстрелил в посетителей. Его задержали на месте происшествия до прибытия полиции.

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