Устроивший стрельбу в норвежской мечети убил свою родственницу

В доме подозреваемого по делу о стрельбе в пригороде норвежской столицы Осло обнаружили тело молодой женщины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным агентства, убитая женщина и устроивший стрельбу мужчина были связаны «семейными узами». Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что, вероятно, стрелок убил родственницу до нападения на исламский центр аль-Нур. «Мы считаем, что это подозрительная смерть. Погибшая — родственница человека, который был задержан ранее сегодня», — пояснил он.

По словам директора мечети Ирфана Муштака, нападавший в бронежилете и шлеме был вооружен двумя ружьями и пистолетом. Он пробил стеклянную дверь и выстрелил в посетителей. Его задержали на месте происшествия до прибытия полиции.

10 августа 20-летний гражданин Норвегии устроил стрельбу в мечети в коммуне Берум. В результате пострадал один человек — он получил легкое ранение. Отмечается, что в момент происшествия в исламском центре находились три человека.

В марте в новозеландском городе Крайстчерч произошло нападение на две мечети, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!