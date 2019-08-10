Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Инцидент произошел в Исламском центре аль-Нур (al-Noor Islamic Centre). В результате ранение получил один человек. Первоначально о его состоянии не сообщалось, позднее появилась информация, что он легко ранен.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Его личность и мотивы пока неизвестны, однако отмечается, что это белый молодой человек. По данным полиции, ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей.

В марте в новозеландском городе Крайстчерч произошло нападение на две мечети, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».

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