Трамп рассказал о радушном приеме в пострадавших от стрельбы городах

Президента США Дональда Трампа радушно встретили в Дейтоне, штат Огайо, и Эль-Пасо в Техасе, где за выходные в результате массовой стрельбы погибли 32 человека. Об этом американский лидер рассказал у себя в Twitter.

«Покидаю Эль-Пасо, направляюсь в Белый дом. Каких же ПРЕКРАСНЫХ людей я встретил там и в Дейтоне. Фейковые новости работали сверхурочно, чтобы очернить меня и обе моих поездки, но это не сработало. Там было столько любви, уважения и энтузиазма. Эти люди так много вытерпели. Грустно!» — написал президент.

Он также раскритиковал кандидата в президенты от Демократической партии Шеррода Брауна и мэра Дейтона Наннетт Уэйли, которые «неверно интерпретировали» его визит. Митинг против его приезда, собравший около 200 человек в Эль-Пасо, он комментировать не стал.

«Новое оружие демократов — это их старое оружие, которое они не перестают использовать, как только у них кончаются аргументы — РАСИЗМ! Они просто отвратительны. (...) Выпущу список всех, кого так (абсурдно) в нем обвинили», — говорится в еще одном твите главы государства.

Вместе с супругой Меланией Трамп он посетил больницы, где находятся раненые, и провел время с персоналом, пострадавшими и их семьями. По словам пресс-секретаря президента, все приняли его тепло и были рады его визиту.

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Ранее политики из Демократической партии назвали администрацию Трампа ответственной за случаи массовой стрельбы. Они заявили, что президент разжигает страх, ненависть и фанатизм, а атаки были вызваны национализмом и антииммигрантской риторикой главы государства.

За выходные в США произошло три массовых расстрела: в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, где в общей сложности были убиты девять человек и пострадали 33, и в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали.

Незадолго до нападения техасский стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США. Среди его жертв, по последним данным, были шесть мексиканцев.

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