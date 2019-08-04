Политику Трампа назвали причиной массовых расстрелов в США

За случаи массовой стрельбы в Соединенных Штатах ответственна в том числе администрация президента страны Дональда Трампа — поддерживаемые ею законы о свободном обороте оружия и расистские предрассудки американского лидера. Такое мнение высказали политики из Демократической партии США, сообщает Reuters.

Сенатор Кори Букер заявил, что Трамп разжигает страх, ненависть и фанатизм. Бето О'Рурк, бывший конгрессмен родом из Эль-Пасо, где 3 августа произошла массовая стрельба, счел, что к атакам привел национализм и антииммигрантская риторика главы государства. «Президент Трамп — откровенный расист, поощряющий распространение расизма в этой стране», — сказал он.

Кандидат мексиканского происхождения Хулиан Кастро подчеркнул, что массовая расправа — результат того, что президент говорил об иммигрантах как об участниках «вторжения».

К обвинениям присоединился и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс. По мнению политика, американцы «должны всей нацией сплотиться и бороться с чрезвычайно опасной культурой фанатизма, которую поддерживают Трамп и его сторонники».

За выходные в США произошло 3 массовых расстрела. Мотивы исполнителей нападения в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, пока не выяснены. В первом случае пострадали по меньшей мере семь человек, во втором — убиты девять человек, пострадали 26.

3 августа преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас, США). Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых.

Незадолго до нападения стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

Трампа обвинили в расизме и даже рекомендовали выдвинуть ему импичмент после того, как 15 июля он предложил небелым женщинам-депутатам из Конгресса «возвращаться домой и помогать своим государствам», хотя у всех из них — гражданство США. Его также часто критикуют за жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов.

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