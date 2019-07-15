Найдено решение миграционного кризиса в США

Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ, внесенный Минюстом и министерством внутренней безопасности в Федеральный реестр.

Новое правило запретит мигрантам просить статус беженца в США, если до этого они не запросили защиту в стране за пределами места рождения или проживания, как и в государстве, через которое добирались до американской территории. «За исключением некоторых случаев иностранец, который попал или пытается попасть в США через южную границу после того, как не стал обращаться за защитой в третьей стране (...), не имеет права на убежище», — говорится в документе.

Отмечается, что для обеспечения этой меры ведомства вносят поправки в соответствующие положения. Изменения должны быть официально опубликованы 16 июля, после чего они сразу вступят в силу.

CNN указывает, что подобная попытка ужесточить процесс предоставления убежища в США может повлиять на значительное число мигрантов, направляющихся к южной границе страны транзитом через Мексику. В итоге резко сократится круг лиц, которые имеют право на убежище.

Ранее 15 июля агентство Reuters сообщало, что Гватемала, через которую потоки беженцев чаще всего и попадают в Мексику, не намерена подписывать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Был также отложен визит президента страны Джимми Моралеса в Вашингтон.

Трамп ранее неоднократно указывал на недостаточные меры со стороны других стран, которые не пресекают потоки мигрантов. Он также заявлял о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

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