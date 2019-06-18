Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли». Он отметил положительную роль Мексики и ее строгих законов в этом процессе, а также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Как отмечает ТАСС, оно предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

Помимо этого, американский лидер вновь раскритиковал демократов и призвал их проголосовать за поправки к иммиграционному закону. «Если это случится, пограничный кризис закончится быстро!» — заключил Трамп.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. В конце марта стало известно, что из Центральной Америки к США выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

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