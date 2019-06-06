Мексика сдержит мигрантов вооруженной полицией

Власти Мексики отправили в город Метапа на южной границе страны отряды вооруженных силовиков, чтобы сдержать поток мигрантов, движущийся к США из Гватемалы, передает Reuters.

Очевидцы сообщают, что миграционные службы действовали совместно с полицией и Национальной гвардией, пытаясь не впустить в страну беженцев из стран Центральной Америки. В их числе, по данным источников агентства, мигранты из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, спасающиеся от бедности и преступности в родных странах.

Усиление пограничного контроля в Мексике связывают с ультиматумом, который недавно выдвинул мексиканскому правительству президент США Дональд Трамп. Он пригрозил, что введет пятипроцентную пошлину на все товары из Мексики, если та не остановит поток нелегальных мигрантов, направляющийся в США.

Сообщается, что за май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Параллельно на север идут сразу несколько караванов. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

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