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Власти США предупредили о грядущем бунте мигрантов

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Фото: GlobalLookPress

Мигранты-нелегалы, помещенные во временный центр содержания в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой, вскоре могут взбунтоваться. Об этом заявили по итогам исследования в Министерстве внутренней безопасности США, сообщает The New York Post.

Причиной недовольства могут стать условия содержания: из-за большого числа нелегалов в центре, рассчитанном на 125 человек, в данный момент находятся 900 постояльцев. В одной из камер, рассчитанной на 12 человек, проверяющие насчитали 76: некоторым пришлось стоять на унитазе, чтобы не задохнуться. «Руководство пограничной службы опасается, что растущее недовольство может привести к насилию», — говорится в исследовании.

25 марта сообщалось, что к границам США движется новый караван нелегальных мигрантов из Центральной Америки.

По закону США, убежище предоставляется тем, кто подходит под установленное международным правом понятие беженца. Это означает, что соискатель подвергается преследованиям по расовому, религиозному, национальному признакам либо из-за своих политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Прошение подается в министерство внутренней безопасности в пункте легального пересечения границы.

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