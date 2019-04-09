Трамп захотел снова отбирать детей у мигрантов

Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы снова разделять семьи мигрантов, пересекающих границу. Об этом сообщает NBC News.

Анонимные источники в правительстве Соединенных Штатов рассказали, что глава государства считает такую политику наиболее эффективной в борьбе с нелегальной миграцией. По их информации, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, отправленная в отставку 7 апреля, была несогласна с таким взглядом Трампа.

В 2018 году в США прошли протесты против разлучения детей мигрантов с их родителями. После того как выступления поддержала первая леди США Мелания Трамп, американский лидер подписал указ, запрещающий такую практику.

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