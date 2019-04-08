От Трампа ушел очередной министр

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку. Об этом в своем Twitter сообщил президент Дональд Трамп.

Он поблагодарил министра за службу и «с удовольствием» объявил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ стал начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

21 декабря 2018 года стало известно, что занимавший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность. Письмо к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, решение Мэттиса связано с возникшими разногласиями с президентом.

7 ноября генеральный прокурор США Джефф Сешнс вручил Трампу заявление об отставке с поста. По информации «Би-Би-Си», Сешнс уволился по требованию президента.

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