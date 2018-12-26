В США предрекли очередную громкую отставку

Президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку министра финансов Стивена Мнучина. Об этом телеканалу CNN заявил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, глава Минфина попал в опалу из-за снижения основных биржевых индексов. В частности, в канун Рождества промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 653 пункта. Помощники министра изо всех сил пытались найти экономические данные, чтобы помочь своему боссу успокоить Трампа, но президент остался недоволен объяснениями Мнучина.

При этом Трамп прилюдно поддерживает Мнучина, утверждая, что тот — очень талантливый и умный человек. В проблемах с биржевыми индексами президент обвинил Федеральную резервную систему, заявив, что американский Центробанк «слишком быстро повышает процентные ставки».

21 декабря стало известно, что занимавший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность. Письмо к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, решение Мэттиса связано с возникшими разногласиями с президентом.

7 ноября генеральный прокурор США Джефф Сешнс вручил Трампу заявление об отставке с поста. По информации BBC, Сешнс уволился по требованию президента.

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