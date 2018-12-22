Спецпредставитель Трампа поспорил с ним и уволился

Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) Бретт Макгерк ускорил свой уход с должности из-за американских вывода войск из Сирии. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Макгерк собирался оставить свой пост в феврале 2019 года, но изменил свои намерения после распоряжения президента США Дональда Трампа. «Он проинформировал госсекретаря [США] Майка Помпео, что ускорит свой уход из-за сильного несогласия с внезапным решением президента Трампа о выводе 2000 военных из Сирии, что фактически означает бросить союзников США в регионе», — говорится в материале.

Сообщается, что последним днем Макгерка на должности станет 31 декабря.

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19 декабря спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что США начали вывод своих военных из Сирии. Уточнялось, что вывод войск займет от 60 до 100 дней. В то же время все сотрудники Госдепартамента будут отправлены на родину в течение 24 часов.

Также президент Трамп в своем Twitter заявил о победе над ИГ в Сирии.

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