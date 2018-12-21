Курды рассказали об атаках ИГ после ухода США из Сирии

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали курдов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США. Об этом лидер союза Мустафа Бали написал в своем Twitter.

По его словам, боевики совершили атаку в районе города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Он отметил, что это связано с известиями о том, что США начали вывод своих войск из страны.

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«ИГ начала масштабное наступление, в районе происходят серьезные боевые столкновения. Наши силы занимают лишь 35 процентов территории Хаджина», — написал Бали в другом сообщении. Он добавил, что боевики, скорее всего, продолжат атаковать. «Всем необходимо знать, что "Исламское государство" все еще сильно», — отметил он.

Представитель курдов в Москве Ршад Биенаф заявил, что решение США о выводе войск преждевременное. По его словам, угроза ИГ в Сирии все еще сохраняется, передавало РИА Новости.

США предупредили курдские группировки о выводе своих военных 19 декабря. Бойцы «Демократических сил Сирии» назвали решение Вашингтона предательством и ударом в спину.

19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ею кампания, закончатся.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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