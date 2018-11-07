Генпрокурор США отправлен в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс вручил президенту Дональду Трампу заявление об отставке с поста. Об этом глава государства написал в Twitter-аккаунте.

«Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Постоянная замена будет объявлена позднее», — написал Трамп в социальной сети. Временно исполнять обязанности генпрокурора будет Мэттью Уитакер, начальник аппарата Сешнса в министерстве юстиции.

По информации BBC, Сешнс подал в отставку по требованию президента США. Отмечается, что Трамп неоднократно критиковал генпрокурора из-за неудовлетворительного руководства Минюстом. По его словам, сотрудники ведомства постоянно строили заговоры против него.

Сешнс был соратником американского лидера во время избирательной кампании, однако их отношения испортились после того, как он отказался вести дело о российском следе.

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