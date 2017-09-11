Генпрокурор США предложил проверить Совет нацбезопасности на детекторе лжи

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс изъявил желание проверить всех сотрудников Совета национальной безопасности страны на детекторе лжи. Как сообщает 10 сентября портал Axios, таким образом он планирует искоренить утечки информации.

По мнению Сешнса, именно в этой организации есть информатор, а полиграф как минимум напугает его и заставит отказаться от дальнейшего раскрытия секретных данных.

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Издание выяснило, что испытуемым будет задаваться один вопрос — что им известно об утечках расшифровок телефонных переговоров президента с иностранными лидерами. Такой вопрос связан с тем, что лишь малая часть сотрудников данного ведомства имеет доступ к этим материалам.

Число случаев утечки секретной информации в США выросло в прошлом году более чем в два раза В Минюсте страны подсчитали, что в 2016 году в ведомство поступило 37 сигналов о случаях несанкционированного разглашения секретных данных. В частности, 9 февраля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав соглашение неудачным для Вашингтона.

В конце февраля Трамп заявил, что за утечками в прессу информации, дискредитирующей Вашингтон, стоит команда бывшего американского лидера Барака Обамы.

13 августа глава государства заявил своим приближенным сотрудникам, что подозревает советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона в организации утечек информации о работе Белого дома. Речь идет о «сливе» компромата на советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

5 апреля Бэннон был уволен из Совета национальной безопасности после того, как представители и республиканцев, и демократов выразили несогласие с его назначением.