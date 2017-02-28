Трамп обвинил Обаму в утечках информации

За утечками в СМИ информации, дискредитирующей Белый дом, стоит бывший президент США Барак Обама и его окружение. Такое мнение действующий глава государства Дональд Трамп высказал в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого были опубликованы в понедельник, 27 февраля.

«Я думаю, что Обама стоит за этим [утечками информации], потому что его люди определенно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходили от этой группы», — сказал Трамп.

Президент назвал утечки информации серьезными, поскольку они влияют на национальную безопасность США. В то же время он не пояснил, что именно имеет в виду, но допустил, что подобные утечки продолжатся, поскольку «это политика».

Ранее 27 февраля CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Трамп разрешил проверить сотовые телефоны сотрудников администрации Белого дома, чтобы убедиться, что они не общались с журналистами. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер эту информацию опроверг.

9 февраля стало известно, что администрация Трампа расследует утечки сведений о его телефонных переговорах с иностранными лидерами. Сам президент, по словам Спайсера, был озабочен сложившейся ситуацией.

Ранее в СМИ неоднократно просачивались детали телефонных переговоров Трампа с лидерами других государств. Так, 9 февраля Reuters сообщил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.