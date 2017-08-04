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Генпрокурор США рассказал о небезграничной свободе слова

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Джефф Сешнс
Джефф Сешнс

Генпрокурор США Джефф Сешнс выразил обеспокоенность тем, что секретная информация поступает в обход официальных каналов не только в СМИ, но и к иностранным противникам, что представляет угрозу американской безопасности. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает The Daily Caller.

«Мы уважаем и будем уважать ту важную роль, которую играет свобода слова, но она небезгранична», — отметил он.

Сешнс также заявил, что власти США за период работы администрации президента Дональда Трампа предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем людям.

«Культура утечек должна прекратиться», — сообщил он, отметив, что за это время число открытых расследований в отношении сливов было утроено.

По его словам, в целом в американском правительстве за последние полгода произошло столько же выявленных утечек информации, сколько за предыдущие три года.

В конце июля Трамп раскритиковал Сешнса, заявив, что генпрокурор прилагает недостаточно усилий для разоблачения авторов сливов.

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