Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс согласился выступить на слушаниях в комитете сената по разведке, который занимается расследованием по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Reuters.

Сешнс предстанет перед комитетом во вторник, 13 июня. В своем послании, которое генпрокурор передал сенатору Ричарду Шелби, он указал, что принял решение об участии в слушаниях после выступления в сенате бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

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31 мая телеканал CNN сообщил о том, что Конгресс США и ФБР проверяют информацию о «дополнительной частной встрече» российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с Сешнсом во время президентской кампании в США в 2016 году,

Отмечалось что ФБР изучает вероятность того, что Кисляк и Сешнс могли провести «дополнительную частную встречу» и вне рамок официального приема.