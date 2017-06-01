CNN рассказал о «дополнительной частной встрече» Кисляка с генпрокурором США

Конгресс США и ФБР проверяют информацию о «дополнительной частной встрече» российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с американским генпрокурором Джеффом Сешнсом во время президентской кампании в США в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

Канал указывает, что такая встреча имело место 27 апреля 2016 года в вашингтонской гостинице Mayflower. В тот день кандидат в президенты Дональд Трамп выступал с программной речью по внешней политике.

«Перед выступлением Трампа Сешнс и Кисляк приняли участие в небольшом приеме для ограниченного круга лиц с организаторами, дипломатами и другими лицами», — приводит CNN слова одного из своих источников.

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Отмечается, что ФБР изучает вероятность того, что Кисляк и Сешнс могли провести «дополнительную частную встречу» и вне рамок официального приема.

В Минюсте США, который возглавляет Сешнс, в ответ на запрос о встречах с Кисляком заявили, что он не имел никаких «частных или неформальных» переговоров с российскими официальными лицами в отеле Mayflower.

25 мая CNN обвинил Сешнса в утаивании информации о встречах с Кисляком при заполнении форм допуска к секретной информации. Телеканал утверждает, что генпрокурор США не упомянул о двух встречах с главой российской дипмиссии в Вашингтоне.

