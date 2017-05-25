Генпрокурора США уличили в утаивании фактов встреч с российским послом

При заполнении форм допуска к секретной информации генеральный прокурор США Джефф Сешнс не упомянул о встречах с послом России Сергеем Кисляком. Об этом сообщает CNN.

В специальной анкете необходимо было раскрыть все контакты с иностранным правительством или его представителями за последние семь лет. Сешнс, как утверждает CNN, не упомянул о двух встречах с главой российской дипмиссии в Вашингтоне.

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Пресс-секретарь Минюста США Сара Исгер Флорес пояснила, что при заполнении формы допуска Сеншс консультировался с сотрудниками ФБР, которые разрешили ему не указывать десятки встреч с иностранными послами и чиновниками, которые происходили в последние годы.

14 февраля с поста советника президента США по национальной безопасности ушел Майкл Флинн. В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России». «Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.

Неделей ранее The Washington Post сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.