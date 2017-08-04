В США при Трампе обвинения в организации утечек данных предъявили четверым людям

Власти США за период работы администрации президента Дональда Трампа предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем людям. Об этом заявил в пятницу, 4 августа, генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс, передает BBC News.

«Культура утечек должна прекратиться», — сообщил он, отметив, что за это время число открытых расследований в отношении сливов было утроено.

По его словам, в целом в американском правительстве за последние полгода произошло столько же выявленных утечек информации, сколько за предыдущие три года.

Генпрокурор также призвал высокопоставленных чиновников не допускать утечек. «Мы официально предупреждаем будущих "источников" — не делайте этого», — заявил он, отметив, что в будущем привлечет к расследованию по утечкам нового директора ФБР Кристофера Рэя.

В конце июля президент США Дональд Трамп раскритиковал Сешнса, заявив, что генпрокурор прилагает недостаточно усилий для разоблачения авторов сливов.