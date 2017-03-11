Сешнс потребовал отставки 46 назначенных при Обаме федеральных прокуроров

Генеральный прокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс потребовал ухода в отставку 46 федеральных прокуроров, назначенных при 44-м президенте США Бараке Обаме. Об этом в субботу, 10 марта, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз министерства.

«Как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, назначенные при предыдущей администрации, уже покинули министерство юстиции. Генпрокурор теперь попросил остальных 46 прокуроров, назначенных президентом, подать прошение об отставке, чтобы обеспечить одновременную передачу власти», — сказано в документе.

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2 марта стало известно, что лидеры демократов в американском Конгрессе призвали Джеффа Сешнса уйти в отставку после того, как днем ранее стало известно, что он дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и скрыл данный факт. Через неделю по аналогичной причине юристы в США подали иск против Сешнса.

Президенты США после вступления в должность нередко прибегали к смене федеральных прокуроров. Рональд Рейган обновил в данной структуре 89 человек, Билл Клинтон — 93, Джордж Буш-младший — 88.