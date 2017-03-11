Отказавшегося уволиться прокурора Манхэттена отправили в отставку

Прокурор Манхэттена (Нью-Йорк) Прит Бхарара, отказавшийся добровольно уйти в отставку, уволен по распоряжению Минюста США. Об этом сам Бхарара сообщил в субботу, 11 марта, в Twitter.

«Я не ушел в отставку. Только что меня уволили», — написал Бхарара, отметив, что для него было «большой честью» занимать эту должность.

Ранее в субботу CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Бхарара отказался писать заявление об отставке по требованию Министерства юстиции США. По данным телеканала, прокурор пошел на такой шаг, поскольку в ноябре Дональд Трамп, бывший на тот момент избранным президентом США, в ходе встречи с ним заверил, что тот сохранит свой пост.

Как отмечает ТАСС, Бхарара выступал на стороне обвинения в судебных процессах по делам россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают длительные тюремные сроки в США.

10 марта Министерство юстиции США сообщило, что администрация Дональда Трампа предписала уйти в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным при президенте Бараке Обаме.

Президенты США после вступления в должность нередко прибегали к смене федеральных прокуроров. Рональд Рейган обновил в данной структуре 89 человек, Билл Клинтон — 93, Джордж Буш-младший — 88.