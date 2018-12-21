Глава Пентагона поссорился с Трампом и подал в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Письмо Мэттиса к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, Мэттис принял решение уйти с поста из-за разногласий с президентом.

«Вы имеете право назначить на должность министра обороны того, чьи взгляды больше совпадают с вашими. Я думаю, для меня будет правильно уйти в отставку», — сказано в письме.

Несмотря на это, оба политика отметили прогресс в сфере обороны за время пребывания Мэттиса на посту. Так, Трам высоко оценил закупку новой боевой техники, а Мэттис подчеркнул улучшение уровня подготовки войск США и перевод Пентагона на более прочную систему бюджетирования. Президент поблагодарил Мэттиса за службу и пообещал вскоре назвать нового министра обороны страны.

Джеймс Мэттис возглавил Пентагон 20 января 2017 года. До этого он служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в военных действиях в Афганистане и Ираке. Также Мэттис заведовал модернизацией в вооруженных силах НАТО и возглавлял Центральное командовани вооруженных сил США, в ведении которого находятся операции в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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