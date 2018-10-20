Шойгу и глава Пентагона Мэттис впервые встретились

Министр обороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Джеймс Мэттис впервые встретились в ходе пятого совещания министров обороны стран-членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Сингапуре, сообщает ТАСС.

По информации агентства, главы военных ведомств переговорили перед началом саммита. В ходе краткой беседы глава Пентагона выразил Шойгу соболезнование в связи с трагедией в школе в Керчи. По словам Мэттиса, в США неоднократно происходило подобное, и американцы разделяют чувства россиян.

Глава Минобороны РФ поблагодарил коллегу и отметил, что необходимо предпринимать все действия, чтобы предотвратить такие трагедии во всем мире. Шойгу также побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ и представителями других стран.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, расстрелял учеников и учителей и покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около 50, Росляков в это число не входит. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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