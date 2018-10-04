Шойгу раскрыл судьбу своих рисунков

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о давнем увлечении рисованием. Об этом стало известно из его интервью изданию «Неизвестная Сибирь».

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу [главе МИД] Сергею Лаврову или [председателю Центробанка] Эльвире Набиуллиной», — признался он. Глава ведомства отметил, что не считает свои рисунком искусством. Его хобби — «отдушина, которая не требует дополнительных сил».

По словам министра, когда у Набиуллиной скопилась приличная коллекция его работ, она преподнесла ему памятный подарок. «Она собрала их и напечатала альбом. Всего в двух экземплярах. Один подарила мне на день рождения, другой оставила себе», — сказал Шойгу.

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В том же интервью глава Минобороны сообщил, что он предпочитает активный отдых в Сибири, а не отпуск на пляже. «Я лучше поеду к староверам — в самый дальний угол, на границе с Монголией. И буду там сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, буду вместе с ними лепить пельмени и ловить хариуса», — поделился он.

В конце августа Шойгу отдыхал в Туве вместе с российским президентом Владимиром Путиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Директор Саяно-Шушенского заповедника сообщил, что гости плавали по Енисею на катере, гуляли по горам, готовили еду в мобильной кухне, пили чай из термоса, а также делали травяные настои.

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