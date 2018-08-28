За рубежом посетовали на отсутствие голого торса Путина на снимках из Тувы

Зарубежные издания обнародовали фотографии президента Роcсии Владимира Путина с отдыха в Туве. Фотосессия оказалась гораздо менее откровенной, чем съемка с прошлогоднего отдыха Путина в Сибири, когда глава государства демонстрировал голый торс, заключает британский таблоид Daily Mirror.

Издание предполагает, что вероятной целью фотосессии было продемонстрировать отменное здоровье 65-летнего российского лидера. Он взбирался на высокие горы, плавал по Енисею, наблюдал за птицами в бинокль, вместе с министром обороны изучал местную флору — в целом его фотосессия напоминает путешествие известного ведущего Беара Гриллса, снимающего передачи о дикой природе, отмечает Daily Mirror.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС 1 /3

Daily Mail пишет, что обычно Путин предпочитает более суровый отдых, настолько, что ему приходится снимать рубашку. В этом году он выбрал более спокойную поездку.

«Одетый в военные брюки, куртку и рыбацкую шляпу, Путин казался мачо и задумчиво позировал, рассматривая местную растительность и катаясь на лодке по Енисею», — описывает газета выходные президента, проведенные на территории Саяно-Шушенского заповедника. Sun отмечает, что Путин «пытался выглядеть круто» в ковбойской шляпе и темных очках.

Daily Mail напоминает, что недавно президент России заявил, что не испытывает смущения по поводу популярности его изображений топлес, широко разошедшихся по сети. Путин ловил щуку с голым торсом во время отпуска в 2017 году, более ранние снимки президента без рубашки и верхом на лошади пользуются популярностью в англоязычном сегменте соцсетей.

Путин провел в Саяно-Шушенском заповеднике два дня — субботу и воскресенье. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент «походил по горам» и «полюбовался красотами». Помимо министра обороны Сергея Шойгу, ему составили компанию директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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