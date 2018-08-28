Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в горах

Глава Тувы Шолбан Кара-оол после визита президента Владимира Путина признался, что ему было приятно наблюдать за общением главы государства и высших государственных чиновников. Его цитирует РИА Новости во вторник, 28 августа.

«Я их видел прежде всего в личностной среде, где они были скорее друзьями, соратниками, чем, скажем, должностными лицами. И в этом отношении мне было приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают, как они общаются», — сказал Кара-оол.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. По словам представителя Кремля, глава государства «походил по горам, полюбовался красотами».

В августе прошлого года Путин также отдыхал в Туве. Песков рассказывал, что во время рыбалки президент два часа «гонялся за щукой», покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода «не прогревается выше 17 градусов».

Ранее Владимир Путин делился воспоминаниями о том, что самую большую рыбу поймал во время рыбалки в Туве несколько лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!