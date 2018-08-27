Путин сходил в горы с министром обороны и директором ФСБ

Президент Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 27 августа.

«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — сказал Песков.

Он уточнил, что президента также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В течение дня Кремль вывесит фото- и видеоматериалы поездки, добавил Песков.

В августе прошлого года глава государства также выбрал местом отдыха Туву. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки Путин два часа «гонялся за щукой», покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода «не прогревается выше 17 градусов».

Ранее президент делился воспоминаниями о том, что самую большую рыбу поймал во время рыбалки в Туве несколько лет назад.

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