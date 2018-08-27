Появилось видео с отдыха Путина

Телеканал RT опубликовал на своем YouTube-канале видео с отдыха президента России Владимира Путина в Туве. Российский лидер походил по горам в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, Путин провел на Енисее субботу и воскресенье. В поездке также участвовали руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В августе прошлого года глава государства также отдыхал в Туве. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки Путин два часа «гонялся за щукой», покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода «не прогревается выше 17 градусов».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!