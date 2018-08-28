Появились подробности отдыха Путина в Туве

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев сообщил в интервью «Комсомольской правде» подробности визита президента России Владимира Путина в Туву. Российский лидер провел в республике выходные в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

Как рассказал Киселев, гости плавали по Енисею на катере, гуляли по горам, готовили еду в мобильной кухне, пили чай из термоса, а также делали травяные настои. «Владимир Владимирович спокойно преодолевает большие расстояния», — отметил он.

Охрана президента, по словам директора заповедника, «не преследовала» их и находилась на расстоянии. «Там же людей никаких нет», — пояснил Киселев. Кроме того, Путин и Шойгу выкопали сибирскую сосну, и тем самым «фактически спасли» растение.

«Она была бесперспективной — выросла на валежине, и, скорее всего, могла погибнуть. Они ее со мхом аккуратно взяли, сказали: “Увезем к себе и посадим в Подмосковье”», — поделился Киселев.

В августе прошлого года Путин также отдыхал в Туве. Песков рассказывал, что во время рыбалки президент два часа «гонялся за щукой», покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода «не прогревается выше 17 градусов».

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