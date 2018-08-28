Песков отреагировал на обсуждение в соцсетях бренда куртки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о том, что Владимир Путин на отдыхе в Туве был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch, название которой заклеено лейблом «Армия России». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 августа.

«Ничего не известно. Ничего не могу вам сказать», — сказал Песков.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС 1 /3

Российский лидер провел выходные в Туве в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. Накануне на сайте Кремля были опубликованы фото и видео материалы с поездки президента.

Позже в интернете появились сообщения о том, что куртка на Владимире Путине похожа на товар бренда Abercrombie & Fitch.

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