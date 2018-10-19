Керченского стрелка заподозрили в изготовлении бомб из снаряда времен войны

Керченский стрелок, студент Владислав Росляков, мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Крыма.

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — сказал он.

Источник отметил, что в Керчи на местах осталось большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной. Периодически «черные копатели» достают их из земли. По словам собеседника агентства, существуют кустарные технологии извлечения взрывчатого вещества, тротила, из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы.

Ранее сообщалось, что Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз.

19 октября стало известно, что преподаватель информатики 46-летний Александр Моисеенко погиб, пытаясь остановить Рослякова и забрать у него оружие.

Следственный комитет России (СКР) на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись осмотра колледжа после бойни, а также фрагмент совещания в штабе. На записи показаны пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, расстрелял учеников и учителей и покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около 50, Росляков в это число не входит. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!