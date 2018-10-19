Погибший преподаватель пытался разоружить керченского стрелка

Преподаватель информатики 46-летний Александр Моисеенко, который погиб в политехническом колледже в Керчи, пытался остановить убийцу и забрать у него оружие. Об этом в пятницу, 19 октября, со ссылкой на бывших сокурсников погибшего сообщает РИА Новости.

Один из них — Вадим из Симферополя — передал рассказ своих родственников из Керчи об обстоятельствах гибели преподавателя.

«Он [Моисеенко] вышел, когда этот [студент Владислав Росляков] стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», — сказал мужчина.

Ранее Следственный комитет России (СКР) на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись осмотра колледжа после бойни, а также фрагмент совещания в штабе. На записи показаны пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, расстрелял учеников и учителей и покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около 50, Росляков в это число не входит. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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