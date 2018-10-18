Маршрут керченского стрелка отследили по камерам

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения в Керченском политехническом колледже и отследили маршрут 18-летнего стрелка. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Владислав Росляков проник на территорию колледжа через забор, зашел внутрь через запасной выход, поднялся на второй этаж и переоделся в туалете.

«Выйдя оттуда, он открыл беспорядочную, но прицельную стрельбу из ружья по всем, кто был в поле зрения», — рассказал источник агентства.

Затем студент спустился в столовую на первом этаже, бросил туда сумку с бомбой, быстро вернулся на второй этаж, зашел в библиотеку и совершил самоубийство.

По данным следователей, Росляков три года изучал оружие и самодельные взрывные устройства, в том числе, вопросы их изготовления. За четыре дня до нападения он купил в оружейном магазине 150 патронов 12 калибра.

Росляков совершил нападение на Керченский политехнический колледж 17 октября. 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли 20 человек, большинство из них — студенты. Пострадали около 50 человек.

Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

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