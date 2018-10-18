Первокурсники защитили девушек от керченского стрелка и погибли

Студент Керченского политехнического техникума Артур Колесник рассказал о мужественной смерти четверых первокурсников, которые отвлекли внимание стрелка от пробегавших за его спиной девочек. Интервью с очевидцем в четверг, 18 октября, распространило информационное агентство ТАСС.

«Когда началась эта трагедия, ребята стали забрасывать его (стрелка — прим. «Ленты.ру») камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, группы преимущественно девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся. И все вчетвером погибли», — рассказывает Колесник.

В Керченском технологическом техникуме 17 октября произошла серия взрывов. Студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли не менее 20 человек, пострадали около 50 человек.

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