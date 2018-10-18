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Начат сбор средств для пострадавших при взрывах и стрельбе в Керчи

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Сбербанк организовал сбор средств для помощи пострадавшим при взрывах и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Сообщение об этом появилось в четверг, 18 октября, на сайте финансовой организации.

Отмечается, что собранные деньги направят на лечение и восстановление раненых.

Банк публикует реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:

Получатель платежа — УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с №04752202460)
БК в поле 104 платежного поручения 82720702030020000180
ИНН 9102012971
КПП 910201001
Банк получателя — Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 043510001
Р/c 40101810335100010001
КБК 82720702030020000180
ОКТМО 35701000
ОКПО 00182834
Назначение платежа — Прочие безвозмездные поступления (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым).

17 октября в Керченском технологическом техникуме произошла серия взрывов. Студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли 20 человек, пострадали около 50 человек. Молодой человек покончил с собой.

Только за текущий год в школах США произошло два массовых расстрела: 14 февраля в штате Флорида погибли 17 человек, 18 мая в Техасе жертвами стрельбы стали восемь учеников и двое учителей. На фоне подобных новостей израильская компания Masada Armour создала бронерюкзак, призванный защитить школьников в случае ЧП.

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