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15:51, 13 июля 2026Мир

Францию призвали подготовиться к войнам в ближайшее время

Макрон: Франция должна подготовиться к конфликтам в ближайшее время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Padilla / Pool / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Франции должны подготовиться к возможным конфликтам в ближайшее время. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает The Guardian.

«Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Но необходимо понимать, что наша способность вести их будет зависеть от нашего положения сегодня», — отметил он.

Глава Франции также подчеркнул, что Париж обязан поддерживать своих партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Отмечается, что во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

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