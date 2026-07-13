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15:55, 13 июля 2026Россия

В Госдуме отреагировали на идею увеличить возраст молодежи

Депутат Леонов: В Госдуме не ведется законодательная работа по повышению возраста молодежи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Сергей Леонов отреагировал на идею увеличить возраст молодежи до 40 лет, заявив, что на данный момент не ведется такая законодательная работа. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По мнению парламентария, предложение об увеличении этого порога заслуживает внимания, но с соблюдением ряда условий.

«Нельзя продлевать молодость "только на бумаге". В первую очередь делать нужно все, чтобы люди могли дольше быть молодыми, здоровыми. Развивать медицину, пропагандировать здоровый образ жизни (...) Это приоритет, чтобы человек мог проживать как можно дольше полноценную жизнь», — обозначил Леонов, добавив, что на сегодняшний день стоит задача по повышению ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о необходимости увеличить возраст молодежи в России до 40 лет в связи с тем, что люди сейчас дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень не только умственной, но и физической активности. Он также высказал мнение, что россияне и в 65 лет могут продолжать работать, если здоровье позволяет.

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