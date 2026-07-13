В Госдуме отреагировали на идею увеличить возраст молодежи

Депутат Леонов: В Госдуме не ведется законодательная работа по повышению возраста молодежи

Депутат Госдумы Сергей Леонов отреагировал на идею увеличить возраст молодежи до 40 лет, заявив, что на данный момент не ведется такая законодательная работа. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По мнению парламентария, предложение об увеличении этого порога заслуживает внимания, но с соблюдением ряда условий.

«Нельзя продлевать молодость "только на бумаге". В первую очередь делать нужно все, чтобы люди могли дольше быть молодыми, здоровыми. Развивать медицину, пропагандировать здоровый образ жизни (...) Это приоритет, чтобы человек мог проживать как можно дольше полноценную жизнь», — обозначил Леонов, добавив, что на сегодняшний день стоит задача по повышению ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о необходимости увеличить возраст молодежи в России до 40 лет в связи с тем, что люди сейчас дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень не только умственной, но и физической активности. Он также высказал мнение, что россияне и в 65 лет могут продолжать работать, если здоровье позволяет.