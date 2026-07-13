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15:51, 13 июля 2026Наука и техника

Самые дешевые iPhone сравнили

BGR: iPhone 16e назвали оптимальным смартфоном для большинства пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Styke Pictures / Shutterstock / Fotodom

Журналисты BGR сравнили самые дешевые смартфоны в линейке Apple. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты сравнили iPhone 16e и 17e — базовые телефоны Apple, которые вышли в 2025 и 2026 годах соответственно. По словам авторов, 16e стоит дешевле, но более новая модель предлагает несколько новых функций, которые стоят переплаты.

По словам журналистов, iPhone 16e является оптимальным телефоном для большинства потребителей. У него безрамочный 6,1-дюймовый OLED-экран, быстрый чип, 8 гигабайт оперативной памяти и качественная камера разрешением 48 мегапикселей. Важной особенностью устройства назвали длительный срок поддержки — модель можно будет обновить до iOS 27, аппарат будет получать обновления еще 3-4 года. «Телефон стоит купить и в 2026 году, учитывая его высокое качество сборки и премиальное оборудование, которое должно позволить устройству оставаться актуальным и пригодным для использования в течение нескольких дополнительных лет», — отмечается в материале.

Более актуальный 17e отличается увеличенным накопителем — он имеет минимум 256 гигабайтов встроенной памяти. Также девайс получил более новый процессор A19 и поддержку беспроводной зарядки MagSafe. По характеристикам смартфон близок к более дорогим девайсам серии — iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

В начале июля стало известно, что iPhone 17e в России подешевел до 50 тысяч рублей. На старте продаж телефон оценивали в 65 тысяч рублей.

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